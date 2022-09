Apple Watch Ultra: smartwatch che supera ogni limite

Apple ha annunciato ieri sera i nuovi Watch Series 8 e il Watch SE di seconda generazione. In entrambi i casi si tratta di un aggiornamento incrementale rispetto ai precedenti modelli. La vera novità è rappresentata dal Watch Ultra, uno smartwatch progettato per funzionare in qualsiasi condizione ambientale. L’orologio digitale è quindi molto diverso dagli altri presenti nel catalogo dell’azienda di Cupertino.

Apple Watch Ultra: smartwatch estremo

Il Watch Ultra ha un design completamente nuovo. La cassa in titanio da 49 millimetri protegge l’orologio da urti, graffi e corrosione. I bordi rialzati evitano la rottura del vetro (cristallo di zaffiro) anteriore piatto. La corona digitale e il pulsante laterale destro sono più grandi e possono essere usati facilmente con i guanti. Lo smartwatch ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H e IP6X. Inoltre funziona in acqua fino a 100 metri di profondità e con temperature estreme (da -20°C a +55° C).

Lo schermo Retina always-on ha una luminosità massima di 2.000 nit. Lungo il bordo sinistro è presente il pulsante Azione di colore arancione che può essere personalizzato per eseguire varie funzioni. Premendolo a lungo viene attivata la sirena da 86 decibel, udibile fino a 180 metri di distanza. I tre microfoni e i due altoparlanti consentono di effettuare chiamate anche in presenza di rumori ambientali.

Lo smartwatch integra una nuovo GPS a doppia frequenza (L1+L5), un profondimetro e ovviamente il modulo LTE. Non mancano le funzionalità presenti negli altri modelli, tra cui cardiofrequenzimetro, elettrocardiogramma e misurazione dell’ossigeno nel sangue. Un nuovo sensore di temperatura permette di monitorare il ciclo mestruale. Due nuovi sensori di movimento rilevano invece un incidente in automobile (se l’utente non tocca lo schermo entro 10 secondi, viene chiamato il servizio di emergenza).

La batteria offre un’autonomia fino a 36 ore durante l’uso normale e fino a 60 ore con le impostazioni di risparmio energetico. Il sistema operativo è watchOS 9 (disponibile per gli altri smartwatch dal 12 settembre). Gli sportivi troveranno nuove app e metriche per specifiche attività. Il prezzo del Watch Ultra, in vendita dal 23 settembre, è 1.009 euro.