Apple Watch: in arrivo il punteggio per il sonno

Apple intende migliorare le funzioni dedicate al sonno accessibili tramite Apple Watch. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore dall’analisi del codice della più recente beta di iOS 26, il colosso di Cupertino potrebbe rendere disponibile una nuova funzione di punteggio per il sonno.

Apple Watch: nuova funzione relativa al punteggio del sonno

Andando più nello specifico, nell’app Salute è stata trovata un’immagine, quella visibile in alto, che mostra un Apple Watch con il numero 84 ben visibile sullo schermo.

Attorno al numero, compaiono tre barre colorate che ricordano molto i segmenti del sonno già monitorati da Apple Watch. L’arancione potrebbe rappresentare il tempo di veglia, il blu più chiaro potrebbe corrispondere al sonno REM e il blu più scuro potrebbe essere il sonno Core o Deep.

La grafica dell’orologio è circondata da icone relative al sonno che Apple utilizza in diversi contesti in iOS, tra cui una luna con le stelle, un “zzz”, un letto, un’icona che rappresenta le fasi del sonno, una sveglia e un termometro.

Apple ha chiamato l’immagine “Watch Focus Score”, suggerendo che è davvero una sorta di punteggio relativo al sonno che l’orologio fornirà. Considerando il nome, la funzione potrebbe forse dare una previsione su quanto gli utenti saranno in grado di essere efficienti durante il giorno in base alla qualità del sonno della notte precedente.

Da tenere presente che ad oggi molti dispositivi per il monitoraggio della salute offrono un punteggio per il sonno, ma è qualcosa che la “mela morsicata” non ha ancora fornito con il suo smartwatch. Ad oggi, infatti Apple Watch mette a disposizione il monitoraggio del sonno e separa il sonno in REM, Core e Deep, inoltre Apple fornisce metriche del tempo a letto e del tempo di sveglia.