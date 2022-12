Apple Watch: in futuro più controlli a mani libere

A quanto pare, Apple desidera lavorare maggiormente sui sistemi di controllo di Apple Watch, con l’implementazione di nuove modalità di interazione a mani libere, unitamente a quelle che sono già disponibili. Lo si evince da un brevetto recentemente emerso, secondo cui il gruppo della “mela morsicata” potrebbe introdurre ulteriori funzioni di controllo che per l’appunto non richiedono l’uso della Digital Crown e il contatto diretto con il display.

Apple Watch: nuovi controlli senza toccare display e corona digitale

Andando più nello specifico, il brevetto descrive la possibilità di “Interagire con un dispositivo elettronico attraverso il movimento fisico”. La documentazione è stata presentata per la prima volta nel 2019 e il concetto alla base è quello della capacità di Apple Watch di rilevare determinati movimenti del polso, ruotandolo o inclinando il braccio, per compiere varie azioni senza toccare nulla.

Le interazioni possibili sono molteplici, ma è assai probabile che il sistema possa tornare maggiormente utile per gestire notifiche e telefonate. Non manca infatti un esempio per accettare o rifiutare una chiamata in arrivo da Apple Watch.

In un’interpretazione, lo schermo presenta un’immagine a tre punte che funziona in modo simile a un puzzle con una palla da muovere nel labirinto sfruttando la forza di gravità. Un polo del labirinto a forma di M contiene un indicatore che si può spostare su altre due corsie, ciascuna delle quali rappresenta la risposta per rispondere alla chiamata o riagganciare.

Da tenere presente che il fatto che Apple abbia depositato un brevetto non da la sicurezza assoluta che quanto in esso descritto possa venire concretizzato, ma si tratta senza dubbio alcuno di un’indicazione di quanto attualmente sta destando maggiore interesse per l’azienda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.