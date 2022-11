Smartwatch: è boom nel 2022, Apple Watch domina

Se per il mercato degli smartphone le cose non vanno particolarmente bene, per quanto riguarda quello degli smartwatch non si può assolutamente dire altrettanto. Il secondo settore, infatti, non sembra conoscere crisi e da inizio 2022 è cresciuto globalmente del 30%, stando ai più recenti dati diffusi da Counterpoint Search

Smartwatch: mercato cresciuto del 30% da inizio anno

Andando più nel dettaglio, l’analisi di mercato è stata strutturata suddividendo il settore in due comparti: basic smartwatch e HLOS smartwatch. I primi sono gli smartwatch basic, ovvero quelli rivolti a consumatori con budget limitato e che sfruttano sistemi operativi “leggeri” con app basiche, mentre i secondi appartengono alla fascia alta del mercato, dispongono di un sistema operativo high-end e sono capaci di eseguire app di terze parti.

Il leader indiscusso della fascia bassa del mercato è Noise che detiene una quota del 25%, seguita da Fire-boltt con il 24%, boAt con il 16%, Xiaomi con il 4,2% e Huawei con il 3,2%. Per quel che riguarda la fascia alta, invece, a dominare in maniera indiscussa è Apple Watch che ha una quota del 50,6% e una crescita del 48% rispetto alla precedente annualità, mentre a seguire vi sono poi Samsung con il 22,3%, Amazfit con il 7,1%, Huawei con il 6,4%, Garmin con il 4,5% e altri marchi.

Il vero boom è stato registrato in India, dove la crescita annuale è stata pari al 17%, un dato questo che ha consentito alla nazione di aggiudicarsi il titolo di mercato più grande del globo per gli indossabili.

Riguardo questo scenario, Woojin Son, analista di Counterpoint Woojin, ha dichiarato quanto segue.

Il notevole aumento delle spedizioni di smartwatch economici dimostra che il mercato si sta spostando rapidamente verso segmenti più accessibili. Tuttavia, in termini di guadagni per i produttori, gli smartwatch HLOS travolgono i modelli economici grazie a un market size che è superiore di quasi 10 volte per via dei prezzi mediamente più elevati.

