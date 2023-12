Apple Watch: nuovo design e funzioni per la salute nel 2024

Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, si è pronunciato in merito a quelle che sono le novità attese per Apple Watch nel 2024, con la sua consueta newsletter “Power On”. In base a quanto riferito dal giornalista, almeno un modello dello smartwatch di Apple presenterà un design aggiornato.

Apple Watch: design rinnovato e rilevamento di ipertensione e apena del sonno

Andando più in dettaglio, con ogni probabilità i riferimenti sono alla versione standard, la quale potrebbe avere un design più sottile e un nuovo meccanismo magnetico per collegare i cinturini.

Sarebbero però le novità in termini di nuove funzioni per la salute che potrebbero attirare maggiormente l’attenzione degli utenti. Il futuro modello di smartwatch, infatti, dovrebbe essere in grado di rilevare l’ipertensione e l’apnea del sonno, condizioni queste che interessano milioni di persone nel mondo.

L’ipertensione dovrebbe venire rilevata attraverso il monitoraggio della pressione sanguigna effettuato sul polso, il che costituisce una notevole impresa ingegneristica. Precedentemente, a tal riguardo, Mark Gurman aveva riferito che Apple Watch sarebbe stato in grado di informare chi lo indossa se la pressione sanguigna è in aumento, in modo segnalare i risultati a un medico, senza però fornire misurazioni sistoliche e diastoliche specifiche. Un versione futura della tecnologia potrebbe, invece, offrire letture esatte.

L’apnea del sonno verrà rilevata attraverso le misurazioni del sonno e i modelli di respirazione, comunicando agli utenti se la condizione è presente o meno. Rilevare ciò spesso richiede uno studio in un centro del sonno, dunque l’Apple Watch potrebbe facilitare la diagnosi. Inoltre, considerando che casi più lievi di apnea del sonno possono passare inosservati, ricevere delle informazioni al riguardo da Apple Watch consentirebbe alle persone che non sanno di esserne afflitti di ottenere aiuto e migliorare il loro sonno.

Tenendo conto che Apple è solita aggiornare Apple Watch su base annuale, è lecito attendere la disponibilità del nuovo modello a settembre 2024, insieme alla gamma iPhone 16.