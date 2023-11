Apple Watch: misurazione della pressione sanguigna nel 2024

Gli Apple Watch che saranno lanciati sul mercato nel 2024 andranno a caratterizzarsi per l’implementazione di una feature particolarmente interessante e attesa da tempo: il monitoraggio della pressione sanguigna.

Apple Watch: monitoraggio della pressione del sangue e altre novità

A riferirlo è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg, in un articolo che svela le ambizioni di Apple legate alla salute, descrivendo la prima versione della tecnologia innovativa dei sensori di pressione sanguigna della “mela morsicata” in arrivo il prossimo anno, che includerà il rilevamento dell’ipertensione.

Guman afferma che “il sistema è progettato per dire semplicemente all’utente se la sua pressione sanguigna tende al rialzo e per offrire all’utente un diario in cui annotare cosa stava succedendo quando si è verificata l’ipertensione” e agiunge “per evitare di fornire una diagnosi errata, la funzione indirizzerà quindi l’utente a parlare con il proprio medico o a controllare la pressione sanguigna con uno strumento tradizionale, che può fornire misurazioni sistoliche e diastoliche esatte”.

Unitamente alla feature in questione, nel 2024 su Apple Watch farà capolino pure il rilevamento dell’apnea notturna. La funzione sfrutterà i modelli di sonno e respirazione per stimare se qualcuno soffre della suddetta condizione e indirizzerà gli utenti a mettersi in contatto con il medico.

Sempre restando in tema salute e Apple Watch, in precedenza è stat riferito che il colosso di Cupertino starebbe altresì lavorando al monitoraggio non invasivo della glicemia, presumibilmente sfruttando un chip fotonico al silicio per far brillare la luce di un laser sotto la pelle per determinare la concentrazione d glucosio nel corpo.