Apple Watch: risolto il bug con i caricatori terzi

Il fatto che la batteria di smartphone, tablet e smartwatch duri sempre meno di quel che ci si aspetta è ormai una questione annosa, ma di tanto in tanto può capitare che il tutto venga peggiorato da eventuali malfunzionamenti a livello software, anche legati agli apparecchi usati per la ricarica, proprio come accaduto con Apple Watch durante le ultime settimane.

Apple Watch: watchOS 8.4 risolve il bug della mancata ricarica con accessori terzi

A partire dallo scorso dicembre, infatti, numerosi utenti hanno cominciato a lamentare problemi nella ricarica di Apple Watch Serie 7, la versione più recente dell'orologio smart di Apple, dopo aver effettuato l'aggiornamento a watchOS 8.3.

Le problematiche si sono verificate utilizzando caricatori di terze parti: alcuni hanno riferito che la ricarica è stata interrotta completamente sin da subito, mentre altri hanno comunicato che inizialmente tutto sembrava funzionare in modo corretto e che il caricatore ha smesso poi di funzionare dopo qualche minuto.

La maggior parte delle lamentele fa riferimento a caricatori di terze parti economici come i tantissimi che si trovano a pochi euro su Amazon, ma non sono mancante anche segnalazioni riguardo prodotti di fascia alta distribuiti da marchi rinomati come ad esempio Belkin.

Il tutto, a quanto pare, è stato frutto di un fastidioso bug che per fortuna Apple è già riuscita a risolvere con la versione 8.4 di watchOS, al momento disponibile come relase candidate, ma a breve fruibile su larga scala da da qualsiasi utente Nelle note di rilascio, infatti, si legge che il software risolve in modo specifico un bug che potrebbe causare il mancato funzionamento di alcuni caricabatterie per lo smartwatch dell'azienda della “mela morsicata”.