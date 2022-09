Apple Watch SE 2021 GPS + Cellular: torna il MINIMO STORICO su Amazon

Ritorna la grande occasione su Amazon con il modello 2021 GPS + Cellular di Apple Watch SE: l’indossabile della mela morsicata di scorsa generazione è disponibile infatti al suo prezzo più basso di sempre. Approfitta subito dello sconto, aggiungilo al carrello e lo ricevi a casa entro due giorni se hai un abbonamento Prime.

Apple Watch SE 2021 GPS + Cellular: perché ne vale la pena a questo prezzo

Anche se la compagnia statunitense ha presentato e lanciato di recente la linea 2022, optare per il modello dello scorso anno, specialmente se si tratta della versione GPS + Cellular, può essere la scelta migliore per risparmiare e assicurarsi un indossabile di primissima qualità.

Grazie a questo modello di Apple Watch SE hai la possibilità di telefonare, mandare messaggi, trovare indicazioni stradali tutto direttamente dall’orologio e senza il telefono di supporto. È importante che Apple Watch e iPhone abbiano lo stesso operatore di telefonia mobile affinché il sistema funzioni.

Per il resto, lo smartwatch è dotato dello stesso ampio display Retina di tipo OLED dei modelli Series 6, con sensori evoluti per il monitoraggio di allenamenti, obiettivi fitness e funzioni per la salute e la sicurezza. In caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare, riceverai una notifica direttamente al polso.

Non perdere altro tempo prima che l’offerta finisca: Apple Watch SE 2021, modello GPS + Cellular, è tuo su Amazon al suo minimo storico. Occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.