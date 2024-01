Apple Watch SE 2023: su Amazon riappare lo SCONTO (-9%)

Amazon riattiva uno sconto molto interessante e protagonista è l’Apple Watch SE di ultima generazione: ora lo smartwatch della mela morsicata può essere tuo a soli 289 euro con la possibilità di attivare anche un comodo pagamento a rate.

Apple Watch SE in offerta: le caratteristiche

Con l’Apple Watch SE hai a portata di polso tutte le funzioni essenziali per rimanere in forma, restare connesso, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Con la raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10, hai più informazioni a colpo d’occhio, rendendo la tua esperienza ancora più intuitiva e completa.

La salute e la sicurezza sono al primo posto, grazie alle funzioni come “Rilevamento cadute“, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze. Ricevi notifiche sul tuo battito cardiaco e sulla tua salute generale, permettendoti di prenderti cura di te stesso in modo più consapevole.

La compatibilità con i dispositivi e i servizi Apple è semplicemente perfetta. Usa il tuo Apple Watch per sbloccare automaticamente il tuo Mac, trova rapidamente i tuoi dispositivi e paga con facilità grazie ad Apple Pay. Apple Watch SE è progettato per lavorare in armonia con iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, con una cassa disponibile in tre colori e un retro della cassa creato con un processo a ridotto impatto ambientale, l’Apple Watch SE è sia pratico che stilosissimo.

Personalizzalo come vuoi con una vasta gamma di cinturini e quadranti completamente personalizzabili. Che tu voglia un look elegante o sportivo, l’Apple Watch SE si adatta al tuo stile e al tuo umore.

E se sei un appassionato di fitness, non c’è da preoccuparsi. L’app Allenamento segue la tua attività in numerosi sport, fornendoti parametri evoluti per migliorare le tue performance. E con l’acquisto di Apple Watch SE, ricevi anche 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+, per un supporto completo nel raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Non perdere l’opportunità di possedere l’Apple Watch SE 2023 a soli 289 euro su Amazon, risparmiando il 9%. Rendi il tuo polso un centro di controllo per la tua vita digitale e benessere. Acquista subito e inizia a vivere con stile e tecnologia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.