Apple Watch SE 3: solo 275€ alla Festa delle Offerte Prime

Apple Watch SE 3 è il gioiellino più accessibile tra gli smartwatch del colosso di Cupertino. Oggi lo acquisti a soli 275 euro, anziché 309 euro! Un’occasione della Festa delle Offerte Prime su Amazon. Se lo stavi sognando ora può diventare realtà al tuo polso. Tra l’altro questa versione è davvero molto bella e confortevole.

Infatti, la cassa in alluminio blu mezzanotte da 44 mm è impreziosita dallo stupendo e praticissimo cinturino Sport Blu. Lo indossi e te lo dimentichi. Tra l’altro è perfetto sia per quando fai sport che per quando devi essere impeccabile per un’evento elegante. Insomma, una vera e propria chicca che ti farà risparmiare altri soldi perché non dovrai acquistare un cinturino.

Con la Festa delle Offerte Prime l’affare è dietro l’angolo. E questo gioiellino è proprio uno di questi. L’ampio display emette ancora più luce ad angoli più ampi, così è più facile vederlo anche all’aperto, sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la nuova batteria offre tanta autonomia in più e la ricarica rapida, non disponibile nel precedente modello. I potenti sensori monitorano costantemente la salute, il sonno, i parametri vitali e la tua sicurezza.

Metti al polso il futuro! Acquista subito Apple Watch SE 3 a soli 275 euro prima che finisca!