Apple Watch SE: il prossimo modello con design in plastica

In occasione dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone 16 andato in scena la scorsa settimana, Apple ha tolto i veli anche ad Apple Watch Series 10 e ha proposto una nuova colorazione per Apple Watch Ultra 2. L’unico smartwatch dell’azienda a non aver ricevuto alcun tipo di aggiornamento è stato quindi Apple Watch SE. Per il futuro, però, sarebbe in arrivo un nuovo modello caratterizzato da un design in plastica, sulla falsariga dell’ormai vetusto iPhone 5c.

Apple Watch SE con design in plastica in arrivo

A riferire la notizia è stato Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”. Il giornalista ritiene che in quel di Apple stanno effettivamente lavorando al prodotto e il lancio sarebbe in programma per il prossimo anno.

Mark Gurman informa che Apple sta affrontando alcune sfide di costo e qualità legate al passaggio dall’alluminio alla plastica, ma il progetto sta andando avanti e anzi la la transizione ormai completa dall’acciaio al titanio sugli smartwatch di fascia alta potrebbe aiutare l’azienda ad avere maggiore margine di manovra per la messa a punto del dispositivo.

Il giornalista fa presente che un Apple Watch SE in plastica andrebbe a rivolgersi principalmente ai bambini. Considerando il fatto che attualmente negli USA le scuole stanno vietando l’uso degli smartphone in classe, il momento potrebbe rivelarsi particolarmente propizio per il colosso di Cupertino.

Unitamente alle informazioni in questione, Mark Gurman fa sapere che il futuro Apple Watch SE dovrebbe offrire anche specifiche hardware migliorate, senza però fornire ulteriori precisazioni a tal riguardo.