Apple Watch Series 10: specifiche complete

Durante l’evento di ieri sera, Apple ha annunciato anche Watch Series 10. Il nuovo smartwatch è più sottile e ha uno schermo più ampio rispetto alla precedente generazione. Sono state introdotte altre novità importanti, come sensore di profondità e temperatura dell’acqua, ricarica più veloce e funzionalità per la salute con watchOS 11. Arriverà sul mercato il 20 settembre.

Apple Watch Series 10: specifiche e prezzo

Apple Watch Series 10 è disponibile con cassa in alluminio (colori Jet Black, oro rosa e argento) e in titanio (colori ardesia, oro e naturale). Lo smartwatch è il 10% più sottile (9,7 millimetri) di Watch Series 9. È inoltre il 10% più leggero rispetto al Watch Series 9 in alluminio, mentre la versione in titanio è il 20% più leggera rispetto al Watch Series 9 in acciaio inossidabile.

Lo schermo OLED è il 9% più grande rispetto al modello precedente, superando anche il Watch Ultra. È disponibile in due dimensioni: 46 e 42 millimetri di diametro con risoluzione di 416×496 e 374×446 pixel, rispettivamente. Apple ha inoltre migliorato del 40% la luminosità del display.

Il nuovo chip S10 SiP (System in Package) integra una CPU dual core, il Neural Engine a 4 core e 64 GB di storage. Oltre ai precedenti sensori, l’azienda di Cupertino ha aggiunto i sensori di profondità e di temperatura dell’acqua. Possono essere sfruttati con l’app Profondità sia in mare che in piscina.

Non è presente il sensore per misurare il livello di ossigeno nel sangue (per la nota diatriba con Masimo). Per rilevare le apnee notturne viene quindi utilizzato l’accelerometro. I contenuti audio possono ora essere riprodotti dall’altoparlante.

Lo smartwatch integra inoltre due cardiofrequenzimetri (elettrico e ottico), sensore di temperatura, bussola, giroscopio, altimetro e sensore di luce ambientale. Può misurare diversi parametri sulla salute, tra cui ECG, frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno e ciclo mestruale. La connettività è garantita da Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Galileo, UWB e 4G. La batteria offre un’autonomia fino a 18 ore e supporta la ricarica rapida (80% in 30 minuti).

Il prezzo base è 459,00 euro. Gli utenti possono scegliere tra numerosi cinturini. Quelli per Watch Series 10 sono compatibili con i precedenti smartwatch e quelli per i precedenti smartwatch sono compatibili con Watch Series 10.