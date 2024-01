Apple Watch: ban fino al termine dell'appello

La Corte di Appello ha respinto la richiesta di Apple di sospendere il blocco delle vendite fino al termine del processo di appello. L’azienda di Cupertino non può quindi vendere (negli Stati Uniti) i Watch Series 9 e Ultra 2 con pulsossimetro, ma solo le nuove versioni senza la funzionalità di misurazione dell’ossigeno nel sangue.

Ban per gli smartwatch con pulsossimetro

Apple aveva ottenuto una sospensione temporanea del ban, quindi gli utenti statunitensi potevano nuovamente acquistare i Watch Series 9 e Ultra 2 nei negozi e online da fine dicembre. L’azienda di Cupertino ha successivamente chiesto una sospensione più lunga, ma è stata negata dalla Corte di Appello.

Viene dunque confermato il blocco delle importazioni stabilito dalla ITC (International Trade Commission) per la violazione di due brevetti di Masimo. Apple ha quindi interrotto le vendite degli smartwatch con pulsossimetro. La U.S. Customs and Border Protection ha invece consentito l’importazione dei modelli senza funzionalità di misurazione dell’ossigeno nel sangue. L’azienda di Cupertino venderà le versioni modificate sullo store online a partire dalle 6:00 (ora della California) e nei negozi fisici a partire dalle 14:00 di oggi.

La specifica app è ancora installata sugli smartwatch, ma all’avvio mostrerà un avviso relativo alla sua disattivazione. All’inizio della pagina degli smartwatch sul sito ufficiale è stata aggiunto il messaggio “Apple Watch Series 9 and Ultra 2 no longer include the blood oxygen feature“. Non ci sarà nessun impatto per i Watch Series 9 e Ultra 2 già venduti negli Stati Uniti, né per le unità distribuite in altri paesi.

Anche se la funzionalità non è determinante per la scelta di acquisto, le vendite potrebbero ugualmente diminuire. Considerato che il processo di appello durerà almeno un anno, Apple registrerà sicuramente una diminuzione delle entrate.