Apple Watch Series 9: ban sospeso, torna in vendita

La Corte di Appello degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente il blocco delle importazioni degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2. I due smartwatch sono quindi nuovamente disponibili negli store fisici dell’azienda di Cupertino, mentre le vendite online riprenderanno oggi alle ore 15:00 (le 21:00 in Italia).

Apple cambia il design degli smartwatch

Apple aveva interrotto le vendite dei Watch Series 9 e Ultra 2 a partire dal 21 dicembre per rispettare la decisione della ITC (International Trade Commission). La Commissione ha accertato la violazione di due brevetti (uno di Masimo e uno di Cercacor Laboratories) relativi alla tecnologia che consente di misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

La Rappresentante per il Commercio (delegata dal Presidente Joe Biden) non ha imposto il veto, quindi le importazioni dei due smartwatch erano state bloccate dal 26 dicembre. Nello stesso giorno, Apple ha chiesto la sospensione del ban. La richiesta è stata accettata il 27 dicembre.

La ITC dovrà decidere entro il 10 gennaio 2024 se concedere una sospensione più lunga durante il processo di appello. Nel frattempo, Apple ha apportato alcune modifiche al design dei Watch Series 9 e Ultra 2 per evitare la violazione dei brevetti. Non è chiaro se è stato effettuato un aggiornamento software o disattivato il sensore SpO2. Le versioni aggiornate degli smartwatch verranno esaminate dalla U.S. Customs and Border Protection. La decisione è attesa per il 12 gennaio 2024.

Fino ad allora, Watch Series 9 e Ultra 2 potranno essere nuovamente acquistati dagli utenti statunitensi. La disputa sui brevetti riguarda unicamente gli Stati Uniti. I due smartwatch sono regolarmente in vendita negli altri paesi.

Velocità di esecuzione, precisione e pulizia. Queste sono le doti del nuovo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B. Acquistalo su Amazon e ricevi un Alexa Echo Pop in regalo!