Watch Series 9: Apple elimina il pulsossimetro

La U.S. Customs and Border Protection ha accettato la modifica proposta dall’azienda di Cupertino per evitare il blocco delle importazioni. Apple ha disattivato il sensore per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) nei Watch Series 9 e Ultra 2. Le versioni aggiornate degli smartwatch sono già arrivate nei negozi statunitensi, ma non sono ancora in vendita.

Watch Series 9 e Ultra 2 senza pulsossimetro

Apple aveva interrotto le vendite di Watch Series 9 e Ultra 2 dal 26 dicembre 2023 per rispettare l’ordine della ITC (International Trade Commission). Dopo aver ottenuto una sospensione temporanea del ban dalla Corte di Appello, i due smartwatch possono essere nuovamente acquistati a partire dal 28 dicembre 2023.

Nel frattempo, l’azienda di Cupertino aveva proposto una modifica software alla U.S. Customs and Border Protection per evitare il blocco delle importazioni. La soluzione è stata accettata lo scorso 12 gennaio. Per non violare i brevetti di Masimo è stata disattivata la funzionalità che permette di misurare il livello di ossigeno nel sangue. La modifica non impatta gli smartwatch già venduti.

Gli ingegneri di Apple sono al lavoro per cambiare l’algoritmo usato dalla funzionalità, ma la sua disattivazione è il modo più rapido per risolvere il problema. Le versioni modificate di Watch Series 9 e Ultra 2 sono già nei negozi statunitensi. Prima di avviare le vendite, l’azienda californiana aspetta la decisione della Corte di Appello sulla richiesta di sospensione del ban per l’intera durata del processo di appello (almeno un anno).

Apple ha presentato ricorso contro la decisione della ITC. In caso di vittoria finale o se verrà accettata la richiesta di sospensione del ban (la ITC si oppone fermamente), la funzionalità verrà ripristinata. Lo scontro legale con Masimo riguarda solo gli Stati Uniti. Le vendite degli smartwatch negli altri paesi non sono state mai interrotte.