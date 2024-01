Apple Watch: ITC chiede di ripristinare il ban

La ITC (International Trade Commission) degli Stati Uniti ha chiesto alla Corte di Appello di negare la sospensione del ban per l’intera durata del procedimento. La commissione vuole quindi ripristinare il blocco delle vendite degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2. Entro domani, la U.S. Customs and Border Protection deciderà se le modifiche effettuate dall’azienda di Cupertino sono sufficienti per non violare i brevetti di Masimo.

Settimana cruciale per Apple

In seguito alla decisione della ITC, Apple aveva temporaneamente interrotto le vendite degli smartwatch negli Stati Uniti. L’amministrazione Biden non ha imposto il veto, quindi le importazioni sono state bloccate dal 26 dicembre. L’azienda di Cupertino ha chiesto e ottenuto la sospensione del ban dalla Corte di Appello, quindi Watch Series 9 e Ultra 2 sono nuovamente disponibili dal 28 dicembre.

Apple vuole però una sospensione per l’intera durata del procedimento di appello. La ITC si oppone fermamente a questa opzione, in quanto considera l’azienda di Cupertino equivalente ad “un contraffattore indiscutibilmente giudicato che richiede il permesso di continuare a violare i brevetti“. La Corte di Appello attende ora i feedback delle altre parti entro il 15 gennaio.

I brevetti di Masimo riguardano la tecnologia di misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), funzionalità presente negli smartwatch di Apple dai Watch Series 6. La U.S. Customs and Border Protection dovrà decidere, entro il 12 gennaio, se le modifiche software implementate da Apple sono sufficienti per non violare i brevetti. Secondo Masimo sono necessari cambiamenti hardware e anche la ITC sostiene questa tesi.

Se la U.S. Customs and Border Protection non accetterà le modifiche e la Corte di Appello respingerà la richiesta di sospensione, Apple dovrà nuovamente interrompere la vendita dei due smartwatch (e stavolta per molti mesi).