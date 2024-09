Non solo iPhone 16: anche Apple Watch Series 10 e AirPods 4

La prima novità annunciata dalla mela morsicata all’evento It’s Glowtime è l’evoluzione dell’orologio secondo Cupertino: Apple Watch Series 10. Migliorato il design, con un display più grande e uno spessore più sottile.

Il nuovo Apple Watch Series 10

Passi in avanti anche sul fronte del display, con pannello OLED e più luminoso. Ci sono tre finiture in lega di alluminio dalle colorazioni inedite per la cassa. Sul lato trova posto un altoparlante attraverso cui è possibile, per la prima volta, anche riprodurre contenuti multimediali come la musica: una sorta di speaker al polso.

Tornando al design, il titanio trova posto anche su Apple Watch con il lancio della Series 10.

Apple ha migliorato la ricarica: si passa dallo 0% di autonomia a 80% in soli 30 minuti. Sul fronte hardware, c’è il nuovo chip S10 progettato internamente con Neural Engine per il machine learning (allenamento, Siri, gestione emergenze e così via).

Lato software, tutto ruota attorno alla piattaforma watchOS 11 e alle caratteristiche integrate dalla mela morsicata.

Ora i prezzi: si parte da 399 dollari per la versione GPS, con i preordini disponibili da oggi e le consegne fissate per il 20 settembre.

Ci sarà tempo per approfondire i dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità in dotazione ad Apple Watch Series 10, a partire da quelle dedicate alla salute (tra le new entry c’è quella che rileva le apnee notturne).

Apple Watch Ultra 2 in versione Satin Black

Nessun nuovo modello, ma una versione inedita per l’orologio di Cupertino pensato per l’attività outdoor: confermato Apple Watch Ultra 2 nell’edizione Satin Black, visibile nell’immagine qui sotto. A partire da 799 dollari, preordini da oggi e consegne dal 20 settembre.

Novità anche per l’audio: AirPods 4

Come anticipato, ci sono novità anche per la gamma di auricolari wireless. Conferma ufficiale per AirPods 4.

Il design è stato perfezionato nel nome dell’ergonomia, c’è il chip H2 dedicato e Apple promette miglioramenti per quanto riguarda la qualità audio. Il case è il più piccoli di sempre per la linea e dotato di porta USB-C per la ricarica (anche quella wireless è supportata). Costano 129 dollari.

Un secondo modello inedito di AirPods introduce la Active Noise Cancellation, la cancellazione attiva del rumore, con modalità Trasparenza per ascoltare ciò che accade nei dintorni. Ancora, il volume è regolato automaticamente quando si è impegnati in una conversazione. Il prezzo sale a 179 dollari.

Novità anche per AirPods Max, proposte in colorazioni inedite (sempre a 549 dollari).

Infine, AirPods Pro 2 accoglie funzionalità inedite dedicato alla salute e, in particolare, alla tutela dell’udito (c’è anche un test da eseguire in pochi minuti).