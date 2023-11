Apple Watch SE: MEGA sconto del 17% su Amazon

Se hai mai desiderato un compagno di vita che ti tenga in forma, connesso e al sicuro, l’Apple Watch SE è la risposta ai tuoi desideri. E oggi è il momento perfetto per acquistarlo, grazie allo sconto eccezionale del 17% su Amazon, nell’ambito delle imperdibili offerte legate al Black Friday. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 239,00 euro.

Apple Watch SE: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questo smartwatch offre tutto l’essenziale per mantenerti in forma, restare connesso, monitorare la tua salute e persino chiamare aiuto in caso di emergenza. Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10, avrai più informazioni a colpo d’occhio. Le funzioni come “Rilevamento incidenti” e i parametri avanzati per i tuoi workout garantiscono che Apple Watch SE ti fornisca tutto ciò di cui hai bisogno, ad un prezzo che ti farà sorridere.

Non solo un orologio, ma un compagno di vita che ti protegge. Con “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e la possibilità di chiamare aiuto in caso di emergenza, Apple Watch SE si preoccupa realmente della tua sicurezza. Monitora il tuo battito cardiaco, ricevi notifiche in caso di irregolarità e ottieni dati utili sulla tua salute.

Totalmente integrato con i tuoi dispositivi e servizi Apple, l’Apple Watch SE semplifica la tua vita. Sblocca automaticamente il tuo Mac, trova i tuoi dispositivi in un attimo, effettua pagamenti sicuri con Apple Pay. Una perfetta armonia con iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo. Resiste all’acqua fino a 50 metri, con una cassa disponibile in tre colori e retro della cassa in tinta per ridurre l’impatto ambientale.

Dalla vasta selezione di cinturini a vari stili, materiali e colori ai quadranti completamente personalizzabili, potrai cambiare l’aspetto del tuo Apple Watch SE in base al momento o al tuo umore.

L’app Allenamento segue i tuoi progressi in una varietà di sport, offrendo parametri avanzati per una valutazione dettagliata delle tue performance. Inoltre, acquistando Apple Watch SE, ottieni 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+.

Sempre in Contatto: Messaggi, chiamate, musica, podcast, Siri e chiamate di emergenza: tutto questo è possibile direttamente dal tuo polso con l’Apple Watch SE (GPS), che ti tiene connesso al mondo, sia tramite il tuo iPhone che sotto rete Wi-Fi.

Non perdere l’opportunità di possedere questo straordinario compagno di vita a un prezzo eccezionale di soli 239,00 euro. Approfitta dell’offerta del 17% su Amazon durante il Black Friday, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.