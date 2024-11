Apple Watch Series 10 46mm lo indossi a prezzo ristretto (su Amazon)

Bello e premium sotto tutti i punti di vista. Con un accessorio del genere al polso? Hai molto di più di un semplice smartwatch a disposizione. Ebbene, Apple Watch Series 10 GPS 46 mm è un piccolo gioiello che non solo si prende cura di te ma si rivela di importanza straordinaria nella quotidianità. Disponibile con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Nuvola Azzurra si adatta ad ogni polso con facilità grazie alla misura universale. Puoi acquistarlo a soli 461,99€ su Amazon con un piccolo sconto del 6% che però rende il prezzo più dolce.

Apple Watch Series 10 GPS 46 mm: l’offerta su Amazon

Ottimo e completo al tuo polso, Apple Watch Series 10 con cassa da 46mm è un accessorio altamente tech che completa il tuo ecosistema Cupertino se già hai dispositivi come iPhone e Mac. Resistente all’acqua per indossarlo sempre e comunque, questo modello è con GPS integrato, funzione che torna utile per gli allenamenti e non solo.

Il design più sottile rispetto alle versioni precedenti è un valore aggiunto così come il peso leggero che al polso ti fa dimenticare di avere una bomba tecnologica a tua disposizione. Il display non ha subito delle diminuzioni ma anzi, ora è ancora più ampio e luminoso per avere una visione eccellente di notifiche e dati.

Come sempre, al suo interno trovi sensori avanzati per la salute con app ECG e monitoraggio del sonno, temperatura e livelli di ossigeno nel sangue.

Altra novità di questo modello è la batteria che è stata migliorata per offrirti fino a 18 ore di utilizzo con una sola carica. La ricarica, in più, è rapida e un soli 30 minuti ti fa raggiungere l’80% per essere sempre sul pezzo.

A soli 461,99€ su Amazon, Apple Watch Series 10 GPS 46 mm è lo smartwatch da acquistare con uno sconto del 6%, non perdere tempo e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.