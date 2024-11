Apple Watch Series 10, GPS + Cellular e cassa da 42mm: il prezzo è TOP

Metti al polso uno smartwatch che completa il tuo ecosistema di Casa Cupertino in tutto e per tutto Scegli Apple Watch Series 10 con cassa da 42mm e in configurazione Cellular + GPS per non rinunciare ad alcun dettaglio. Bello e di qualità, è disponibile con cinturino Sport Loop Denim per indossarlo ogni giorno senza mai stancartene. Puoi acquistarlo a soli 539€ su Amazon approfittando di un ribasso del 7% che fa scendere il prezzo. È disponibile anche il pagamento a 5 rate senza interessi.

Apple Watch Series 10, il tuo migliore alleato

Lo indossi ed è come avere un iPhone sempre a disposizione. Non hai più necessità di tirarlo fuori e di prenderlo in mano mentre ti alleni visto che Apple Watch Series 10 lo sostituisce in tutte e per tutto per un utilizzo Fluido e senza freni delle funzioni più ambite.

Il suo magico display è ancora più grande con pannello Retina OLED e luminosità fino a 2000 nit per non dover mai strizzare gli occhi cercando di leggere qualche notifica. Tra le novità di questo modello anche un design più sottile che ti offre prestazioni migliori e una leggerezza che non va sottovalutata al polso.

Come sempre, al suo interno sono integrati sensori avanzati per poter analizzare le prestazioni sotto tutti i punti di vista. Con l’App ECG, ad esempio, hai sempre modo di controllare l’andamento del tuo cuore ma non mancano all’appello anche le notifiche quando vengono rilevati degli sbalzi nel ritmo cardiaco, l’analisi del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue.

L’aggiornato sensore di temperatura permette al watch di stimare diversi parametri e di tenere sotto controllo la salute femminile con stime anche sull’ovulazione.

Sfrutta a pieno la funzione Cellular grazie alla quale effettui chiamate e invii messaggi anche senza l’iPhone a disposizione.

Questo modello è impermeabile fino a 50 metri di profondità ed ha una batteria rinnovata che in 30 minuti di ricarica al 80%.

A soli 539€ su Amazon, Apple Watch Series 10 da 42mm è il watch da acquistare ad occhi chiusi. Approfitta del 7% di sconto e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.