Apple Watch Series 10 in promo a prezzo speciale

È da molti, non a torto, considerato lo smartwatch di riferimento. Iconico, affascinante, potente e ricco di funzionalità. Parliamo di Apple Watch Series 10, che ora puoi trovare in offerta a tempo su Amazon a 360€ sfruttando il 22% di sconto.

3 ragioni per scegliere Apple Watch Series 10

Display Retina always-on più luminoso

Funzionalità avanzate per la salute

Design sottile e ricarica rapida

Molto più di un orologio da polso

Di motivi per cui scegliere di acquistare Apple Watch Series 10 ce ne sono tantissimi. Questa nuova versione introduce un design ancora più sottile e comodo e un display più grande, luminoso e facile da utilizzare. Avere al polso Apple Watch Series 10 significa poter fare a meno anche dello smartphone, potendo usufruire di un piano con il quale chiamare, inviare messaggi e ascoltare musica in streaming. Quello che abitualmente fai con l’iPhone quando sei in viaggio o mentre ti stai allenando, puoi farlo con Apple Watch Series 10 al polso.

L’altro aspetto che credo sia fondamentale da considerare e che in Apple Watch Series 10 fa la differenza rispetto agli altri smartwatch è il livello di accuratezza per il monitoraggio della tua salute. Grazie all’app collegata Parametri Vitali e ai sensori dello smartwatch, puoi infatti monitorare la frequenza cardiaca e quella respiratoria, la temperatura del polso e la durata del sonno e ricevere informazioni utili per stare meglio.

Ideale per chi…

Cerca uno smartwatch avanzato con funzioni di salute integrate e un design elegante

Desidera un’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple, inclusi Siri on-device e Apple Pay

Vuole un prodotto sostenibile: la versione GPS con cassa in alluminio è certificata Carbon Neutral

Apple Watch Series 10 è tutto quello di cui hai bisogno per il lavoro, il tempo libero e lo sport. Puoi acquistarlo ora a un prezzo scontato sfruttando l’offerta a tempo su Amazon per averlo con il 22% di sconto.