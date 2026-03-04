Apple Watch Series 11 a 100€ in meno è un super affare

Hai deciso di metterti al polso un Apple Watch e quindi sei alla ricerca di una buona offerta senza dover spendere una barcata di soldi? Allora dai un’occhiata a questa promozione speciale che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’Apple Watch Series 11 con cassa da 42 mm a soli 359 euro, invece che 459 euro.

Un super prezzo dunque, uno dei più bassi finora registrati su Amazon. Infatti con lo sconto del 22% avrai la possibilità di risparmiare ben 100 euro sul totale e non è certo una promozione da lasciarsi sfuggire. Inoltre potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Apple Watch Series 11 adesso è da prendere all’istante

Sicuramente a questa cifra l’Apple Watch Series 11 è da prendere immediatamente, senza pensarci nemmeno un secondo di più. Questa è la versione con cassa da 42 mm, finitura in alluminio e cinturino sport nero che gli dona eleganza e robustezza. Potrai tenerlo al polso tutto il tempo che vuoi senza nemmeno accorgerti di averlo. Gode inoltre di un bellissimo display Retina Always-on che arriva fino a 2000 nit per essere perfettamente visibile anche alla luce diretta del sole.

Potrai controllare costantemente la salute del tuo corpo con avvisi per l’ipertensione o l’apnea notturna e potrai avvalerti di tantissime applicazioni sportive per tenerti in forma. Puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso e con il GPS integrato traccia i tuoi percorsi in modo preciso. Inoltre ultima cosa, non certo meno importante, un’autonomia di 24 ore e fino a 8 ore di utilizzo standard in appena 15 minuti di ricarica.

Senza dubbio una delle migliori promozioni di oggi. Perciò non rischiare di arrivare tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Apple Watch Series 11 con cassa da 42 mm a soli 359 euro, invece che 459 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.