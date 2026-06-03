Apple Watch Series 11 con cassa da 46 mm al minimo storico su Amazon

Se hai deciso di metterti al polso un dispositivo Apple per non sbagliare ma vorresti risparmiare qualcosa dai un’occhiata a questa offerta speciale. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’Apple Watch Series 11 da 46 mm a 349 euro, e invece che 489 euro.

C’è uno sconto dunque del 29% che ti permette di risparmiare ben 140 euro sul totale e porta il prezzo al più basso finora registrato su Amazon. È chiaro che a questa cifra diventa un best buy assoluto. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Apple Watch Series 11 da 46 mm a prezzo shock

Inutile girarci intorno, è chiaramente il prezzo a rendere l’Apple Watch Series 11 il migliore acquisto di oggi nella categoria. A questa cifra non puoi davvero trovare di meglio. Questo fantastico dispositivo combina design elegante e funzionalità avanzate dedicate al benessere e alla connettività. Offre un display Retina OLED che raggiunge la luminosità massima di 2000 nit e ha una cassa in alluminio da 46 mm con cinturino in morbido silicone.

Ha un sensore estremamente preciso e in grado di rilevare i battiti del cuore, l’ossigeno nel sangue, la temperatura, il sonno e addirittura anomalie del ritmo cardiaco. Potrai inoltre scegliere tra tantissime modalità sportive dedicate come la corsa, il ciclismo, il nuoto, il trekking e molto alto. Inoltre il GPS integrato con bussola, altimetro e mappe offline, ti permette di gestire i tuoi percorsi al meglio. Niente male nemmeno l’autonomia che con un utilizzo standard ti consente di arrivare fino a 24 ore consecutive.

Ci sarebbero ovviamente tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariscono in fretta. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Apple Watch Series 11 da 46 mm a 349 euro, e invece che 489 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.