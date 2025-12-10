Apple Watch Series 11: te lo porta Babbo Natale, sconto 100€ su Amazon

Metti al polso Apple Watch Series 11 GPS e realizza ogni sogno. Lo smartwatch di punta di Casa Cupertino è pronto ad offrirti tutte le sue funzioni e a rendere il tuo braccio più che funzionale che mai. Con opzioni legate alla salute, alla sicurezza e alla vita quotidiana? Non scendi a compromessi. L’unica cosa che crolla è il suo prezzo grazie allo sconto del 20% su Amazon. Lo metti in carrello con soli 389,00 euro invece che a 489,00 euro. Cosa aspetti?
Apple Watch Series 11 GPS è un accessorio eccellente. Realizzato con i migliori materiali in commercio, quando lo indossi ottieni tutti i pro del caso e al polso è comodo e pratico. Questo modello è quello con cassa in alluminio da 46 millimetri e cinturino sport nero, il quale gli dona un aspetto casual e soprattutto ideale da indossare in qualsiasi occasione. Non spetta a me dirti che puoi personalizzare il quadrante a piacimento. Alza il polso e leggi in un’istante dati e informazioni anche quando sei in movimento, così non devi fermarti nel bel mezzo del tuo allenamento per sapere come sta andando.
Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 46 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero – M/L
Ma i pregi di questo Watch sono veramente tanti per essere minimizzati con due frasi ad effetto. Apple ha integrato al suo interno i migliori sensori affinché i dati rilevati siano veritieri, realistici e ti possano aiutare a identificare tante piccole cose sul tuo corpo. Con l’app ECG hai un elettrocardiogramma a portata di polso ma ci sono anche l’app per i livelli di saturazione, le notifiche in caso di battito accellerato o rallentato, le notifiche per il tono cardiovascolare basso. Tra parametri vitali vari, analisi del sonno e un sensore di temperatura integrato, vieni analizzato dalla testa ai piedi senza che tu debba far altro. Pensa che il Watch ti protegge a 360° con un sistema di rilevamento cadute e di SOS d’emergenza nel caso ti succeda qualcosa. Tra le sue altre caratteristiche:
- resistenza all’acqua fino a 50 m2;
- GPS integrato;
- batteria con autonomia fino a 24 ore;
- Siti;
- Chip S10 veloce e performante.
Compralo a soli 389 euro su Amazon con lo sconto del 20%. Apple Watch Series 11 GPS è uno smartwatch da non lasciarti scappare.