Apple Watch Series 11: te lo porta Babbo Natale, sconto 100€ su Amazon

Metti al polso Apple Watch Series 11 GPS e realizza ogni sogno. Lo smartwatch di punta di Casa Cupertino è pronto ad offrirti tutte le sue funzioni e a rendere il tuo braccio più che funzionale che mai. Con opzioni legate alla salute, alla sicurezza e alla vita quotidiana? Non scendi a compromessi. L’unica cosa che crolla è il suo prezzo grazie allo sconto del 20% su Amazon. Lo metti in carrello con soli 389,00 euro invece che a 489,00 euro. Cosa aspetti?

Apple Watch Series 11 GPS è un accessorio eccellente. Realizzato con i migliori materiali in commercio, quando lo indossi ottieni tutti i pro del caso e al polso è comodo e pratico. Questo modello è quello con cassa in alluminio da 46 millimetri e cinturino sport nero, il quale gli dona un aspetto casual e soprattutto ideale da indossare in qualsiasi occasione. Non spetta a me dirti che puoi personalizzare il quadrante a piacimento. Alza il polso e leggi in un’istante dati e informazioni anche quando sei in movimento, così non devi fermarti nel bel mezzo del tuo allenamento per sapere come sta andando.

Ma i pregi di questo Watch sono veramente tanti per essere minimizzati con due frasi ad effetto. Apple ha integrato al suo interno i migliori sensori affinché i dati rilevati siano veritieri, realistici e ti possano aiutare a identificare tante piccole cose sul tuo corpo. Con l’app ECG hai un elettrocardiogramma a portata di polso ma ci sono anche l’app per i livelli di saturazione, le notifiche in caso di battito accellerato o rallentato, le notifiche per il tono cardiovascolare basso. Tra parametri vitali vari, analisi del sonno e un sensore di temperatura integrato, vieni analizzato dalla testa ai piedi senza che tu debba far altro. Pensa che il Watch ti protegge a 360° con un sistema di rilevamento cadute e di SOS d’emergenza nel caso ti succeda qualcosa. Tra le sue altre caratteristiche:

resistenza all’acqua fino a 50 m2;

fino a 50 m2; GPS integrato;

batteria con autonomia fino a 24 ore;

Chip S10 veloce e performante.

Compralo a soli 389 euro su Amazon con lo sconto del 20%. Apple Watch Series 11 GPS è uno smartwatch da non lasciarti scappare.