Apple Watch Series 3 a prezzo bomba: solo 179 euro

Sei un possessore di iPhone, ma sei ancora indeciso su quale smartwatch accessibile abbinargli? La soluzione la offre Amazon in occasione del Black Friday, con uno sconto sull’orologio perfetto per iPhone: Apple Watch Series 3 che raggiunge il suo minimo storico a soli 179 euro.

Apple Watch Series 3: caratteristiche tecniche

L’orologio propone un display retina abbinato ad una cassa da 38mm con una visibilità praticamente perfetta sotto la luce del sole. Il cuore pulsante dello smartwatch è un processore S3 dual-core che offre un’esperienza fluida e reattiva. Non manca la memoria interna che consente di salvare un discreto numero di canzoni direttamente sull’orologio. Grazie alla connettività Bluetooth, infatti, potrai riprodurre le tracce direttamente dallo smartwatch, una soluzione ideale per l’attività sportiva. Tra le modalità di allenamento ritroviamo anche il nuoto, grazie alla resistenza all’immersione che abilita tutte le funzionalità anche in acqua. Presente, naturalmente, il sensore di battito cardiaco che offre delle notifiche sullo stato del cuore, in modo da avere la propria salute cardiaca sempre sotto controllo. È tuttavia la parte smart dell’orologio che sorprende, in grado di fornire una delle esperienze più complete sul mercato.

Non mancano naturalmente tutte le notifiche di applicazioni, messaggi e chiamate a cui potrai rispondere direttamente dall’orologio. È presente, infatti, una funzione SOS che consente di effettuare una chiamata rapida di emergenza senza la necessità di utilizzare lo smartphone. Molto comoda l’applicazione dedicata alle donne che potranno tenere traccia del loro ciclo mestruale con le relative notifiche. Altrettanto comodo il modulo GPS che consente sia di tracciare il percorso svolto durante l’allenamento, sia di avviare la navigazione con una notifica per ogni svolta. Non manca neanche il modulo NFC che non solo consente i pagamenti direttamente dal polso, ma permette di sbloccare il proprio Mac semplicemente avvicinando la mano. Ad espandere la potenza dell’orologio, ci pensa l’App Store che apre ad un mondo di applicazioni e funzionalità aggiuntive. Insomma, un dispositivo che offre un pacchetto decisamente completo dal punto di vista funzionale, ad un prezzo tutto sommato accessibile.

Grazie ad uno sconto del 22%, l’Apple Watch Series 3 è disponibile su Amazon a soli 179 euro per un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.