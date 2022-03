Apple Watch Series 3: prossimo al pensionamento?

Dopo ben cinque anni di onorata carriera, Apple Watch Series 3 potrebbe ben presto uscire di scena. A rendere nota la cosa è stato l’analista Ming-Chi Kuo, solitamente piuttosto affidabile quando si stratta di riferire informazioni relative al mondo della “mela morsicata”.

Apple Watch Series 3: l’addio nel terzo trimestre 2022

Più precisamente, stando alle fonti dell’analista, il gruppo di Cupertino avrebbe intenzione di ritirare dal mercato il modello di smartwatch in questione durante il terzo trimestre del 2022. È infatti proprio in tale periodo dell’anno che Apple è solita aggiornare il suo orologio smart. Considerando quindi che dovrebbe essere annunciata una nuova serie di smartwatch e che con ogni probabilità la prossima relase di watchOS non sarà supportata dalla Serie 3 di Apple Watch, è altamente probabile che le informazioni fornite possano rivelarsi veritiere.

A fare da concreto impedimento al continuare a permettere ad Apple Watch Series 3 di permanere sul mercato sarebbero però le caratteristiche tecniche. Il chip Apple S3 di cui è dotato il dispositivo, infatti, non potrebbe reggere adeguatamente watchOS 9, il nuovo sistema operativo per l’orologio smart di Apple che farà il suo debutto unitamente al futuro modello di Apple Watch e che andrà ad alzare ulteriormente l’asticella dei contenuti.

Da notare che anche qualora le cose dovessero andare effettivamente in questo modo, dovrebbe comunque continuare ad essere possibile usare la terza generazione di Apple Watch per seguire gli allenamenti con Apple Fitness+, visto che il gruppo capitanato da Tim Cook assicura che gli utenti potranno usufruire del servizio pure con un Apple Watch entry level.