Apple Watch Series 4 con GPS e Cellular a prezzo imbattibile (eBay)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch e non ti sei mai tolto dalla testa l’idea di rendere tuo un modello Apple, allora ti informo che eBay ti offre l’offerta di cui eri in cerca. In grande promozione, infatti, c’è proprio l’Apple Watch Series 4 in versione da 40 millimetri. Tutto ciò che ti serve al polso per essere un vincente e non temere neanche un secondo di aver fatto un acquisto sbagliato.

Ne approfitti al volo e te lo porti a casa in versione GPS + Cellular a soli 399,99€ così non perdi proprio niente di vista.

Le spedizioni? Ovviamente sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Apple Watch Series 4: lo smartwatch che devi avere al polso

La modo dell’orologio tecnologico un po’ l’ha introdotta Casa Cupertino, non ci giriamo intorno. I marchi che imitano i prodotti di Apple sono tanti, ma vista l’occasione, perché non trarne vantaggio? Se già hai dispositivi che appartengono a questo ecosistema, sicuramente abbinare uno smartwatch originale non può che essere la scelta più giusta.

Questo modello qui appartiene alla serie 4 e con semplicità ti mette a portata di polso qualunque cosa tu abbia bisogno. Ti ho già detto che è un colorazione nera e con la cassa da 40mm è perfetto sia sui polsi maschili che femminili.

Conta che il display parla da sé grazie a una qualità esagerata e a colori che sono vividissimi. Non mancano i sensori integrati come il Cardiofrequenzimetro per ECG a in appena 30 secondi. Lo sport è tenuto sotto controllo in modo perfetto e con c’è persino il GPS.

Che dirti, con tanto di funzione Cellular non puoi avere dubbi.

Acquista al volo il tuo nuovissimo Apple Watch Series 4 a soli 399,99€ su eBay concludendo un piccolo affare. Le spedizioni sono gratuite e immediate in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.