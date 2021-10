Apple Watch Series 6: lo smartwatch è in offerta

Di smartwatch ne esistono molti sul mercato però Apple Watch conserva sempre il suo fascino. Se vuoi farti un regalo importante o stai organizzando un pensiero per qualcuno di speciale ti suggerisco di approfittare dell'offerta su Amazon: a soli 468,83€ ti porti a casa il modello GPS + Cellular. Il risparmio effettivo è di 70 euro, il che non è male.

In più se vuoi lo paghi con finanziamento senza interessi per il massimo della comodità.

Apple Watch Series 6: cosa devi sapere sul suo conto

Bello esteticamente anche la sua scheda tecnica non è da meno. Disponibile in colorazione grigio siderale con cinturino sport nero, Apple Watch al polso è un vero gioiello.

Con la sua cassa in alluminio e il suo pannello Retina ti offre una visione dei contenuti veramente pazzesca se consideri che non ha importanza se ci sia luce o meno, visto che sono elementi che non ti impediscono di sapere cosa c'è scritto sul display. La misura di riferimento è la 40 millimetri quindi si adatta perfettamente sia a un polso maschile che femminile.

Trattandosi dell'ultima generazione non manca un chip ultramoderno con sensori altrettanto portentosi. Ti basta indossarlo per avere un ECG a portata di mano in qualunque momento cos' come dati inerenti allo sport e al benessere. Molto varie anche le applicazioni dedicate ai social e alla vita quotidiana.

Insomma, questo è uno smartwatch che non ha bisogno di presentazioni, quindi se sei interessato acquistalo su Amazon a soli 468,93€. Lo ordini e diventa tuo in pochissimi giorni grazie alle spedizioni Prime.

Per pagarlo attraverso finanziamento a Tasso Zero scegli Cofidis come modalità di pagamento durante la fase di checkout.