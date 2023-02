Apple Watch Series 7 Cellular: PREZZO STELLARE su Amazon

Apple Watch Series 7 Cellular è un top di gamma ancora molto attuale nel mondo degli smartwatch. Oggi lo acquisti su Amazon con una serie di vantaggi importanti. Primo, lo metti nel carrello al 26% di sconto. Secondo, lo paghi in 5 rate a tasso zero da soli 109 euro al mese. Terzo, la consegna è gratuita. Perciò cosa stai aspettando? Non permettere che finisca in sold out.

La versione in offerta è GPS + Cellular. Ciò vuol dire che, con un’apposita eSIM, potrai effettuare chiamate, rispondere a SMS, chat ed email senza dover avere con te il tuo smartphone. Una comodità pazzesca per chi fa sport o durante il lavoro non vuole tenere con sé il telefono. La cassa è in acciaio inossidabile color argento. Questo conferisce ancora più pregio al modello in offerta.

Apple Watch Series 7: tanti vantaggi un grande sconto

Su Amazon acquisti l’ottimo Apple Watch Series 7 Cellular a soli 549 euro, invece di 739 euro. Stiamo parlando di un risparmio di quasi 200 euro. I suoi potenti sensori permettono di tenere costantemente monitorati i livelli di ossigenazione del sangue, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Inoltre, la funzione SOS funge da salvavita allertando i tuoi contatti di emergenza in caso ti trovassi in difficoltà.

Mettilo subito nel carrello a soli 549 euro. Lo sconto del 26% è un’esclusiva per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.