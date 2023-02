Apple Watch Series 7 GPS+Cellular: FOLLIA Amazon -39%

Questo è un momento d’oro per acquistare l’ottimo Apple Watch Series 7 GPS+Cellular. Approfitta subito del 39% di sconto per mettere nel carrello la versione con cassa in acciaio inossidabile da 41mm. La paghi solo 449 euro, invece di 739 euro.

Grazie a Cofidis puoi anche decidere di pagare questo ordine in 5 rate a tasso zero da soli 89 euro al mese. Scopri tutta la convenienza di questa opzione dedicata solo ed esclusivamente a te e alla tua voglia estrema di tecnologia. Non rinunciare a nulla!

Apple Watch Series 7 GPS+Cellular: prezzo incredibile su Amazon

Resistente ed estremamente elegante, la cassa in acciaio inox dell’ottimo Apple Watch Series 7 GPS+Cellular è una vera bomba. Pensa, puoi acquistare la versione da 45mm a soli 549 euro, invece di 839 euro. Anche in questo caso hai tutti i vantaggi Cofidis.

Infatti, direttamente sulla pagina dell’articolo Amazon, puoi decidere di pagarla in 5 rate a tasso zero da soli 109 euro al mese. I pezzi rimasti sono solo 8 al momento della scrittura perciò devi essere velocissimo se vuoi mettertelo al polso una volta per tutte.

Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.