Apple Watch Series 8 a 350€? Lo trovi su Amazon per pochi giorni!

Parallelamente allo sconto Amazon su iPhone 14 nello stesso portale hanno corso tante altre offerte sui device del mondo Apple. Tra le varie soluzioni disponibili c’è anche Apple Watch Series 8 nella versione con GPS da 41mm, smartwatch della scorsa generazione venduto ora al 13% in meno, molto vicino al prezzo più basso di sempre. Come puoi perdertelo?

Apple Watch Series 8 a un ottimo prezzo su Amazon

Lo smartwatch Apple Watch Series 8 viene proposto in questo caso con scocca e cinturino Sport color Mezzanotte. La cassa in alluminio è resistente e leggera e racchiude il display Retina Always-on da 41 mm, perfetto per vedere in qualsiasi momento i dati e le funzioni mostrati su schermo. La curvatura della cassa, poi, dà l’impressione di estrema eleganza e sportività allo stesso tempo.

Con un giorno intero di carica è possibile accedere sempre a informazioni essenziali come la frequenza cardiaca 24 ore su 24, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il rilevamento delle cadute e non solo. L’ottava generazione, infatti, include anche un sensore per rilevare la tua temperatura corporea mentre dormi. Non mancano, ovviamente, le numerose modalità per monitorare sport differenti e supportarti durante le sessioni di allenamento.

Quanto devi pagare per ricevere a casa Apple Watch Series 8? 349 euro al posto di 399 euro, e il minimo storico raggiunto su Amazon è stato di 339 euro. Insomma, si tratta indubbiamente di un prezzo eccezionale per quanto lo sconto non sia elevatissimo. La consegna a costo zero è garantita in pochi giorni e il pagamento può essere completato anche con 5 pagamenti mensili tramite il piano a rate di Amazon, rigorosamente senza interessi.

