Apple Watch Series 8 GPS + Cellular in MEGA SCONTO Black Friday (-20%)

La settimana delle offerte Black Friday di Amazon si arricchisce questa domenica anche della presenza di alcuni prodotti Apple: in questo caso parliamo di Apple Watch Series 8, modello GPS + Cellular, che può essere tuo al prezzo di 499 euro. Il più basso di sempre. E puoi pagarlo anche in 5 comode rate.

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular in ottimo sconto Amazon

Il modello GPS + Cellular ti permette di rimanere connesso con il mondo senza dover portare sempre con te il tuo iPhone. Con la connettività cellulare di questo straordinario smartwatch, puoi chiamare, ricevere messaggi e persino ascoltare la tua musica preferita, il tutto direttamente dal tuo polso. La libertà di lasciare il telefono a casa senza rinunciare alla tua connettività.

Ma le funzionalità di questo dispositivo non si fermano qui. Il Series 8 è dotato di un sensore di temperatura, consentendoti di tenere traccia delle variazioni climatiche in modo facile e immediato. Misura anche l’ossigeno nel sangue, fornendoti dati precisi e affidabili sulla tua salute.

La tua sicurezza è una priorità e l’Apple Watch Series 8 lo dimostra con funzioni avanzate come il “Rilevamento cadute“, il “Rilevamento incidenti” e l’SOS emergenze. Ricevi notifiche in caso di frequenza cardiaca anomala e monitora il tuo battito cardiaco con precisione.

L’app Allenamento è stata migliorata per offrirti parametri ancora più evoluti e nuovi modi per praticare sport. La bussola ridisegnata include funzioni come waypoint e “Torna sui tuoi passi”, perfette per gli amanti dell’avventura.

Resistente, potente e ricco di funzionalità, l’Apple Watch Series 8 vanta un cristallo anteriore robusto, resistenza alla polvere di grado IP6X e un design impermeabile per affrontare ogni sport e attività con stile.

Non perdere l’occasione di possedere questo gioiello di tecnologia al prezzo imbattibile di 499 euro. Approfitta delle offerte del Black Friday su Amazon e immergiti nel futuro con l’Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.