Apple Watch Series 8 GPS torna in offerta su Amazon (-100€)

Per gli appassionati dei prodotti Apple arriva una fantastica notizia: l’Apple Watch Series 8 GPS è in offerta su Amazon a soli 449 euro, con uno sconto di 100 euro sul prezzo originale.

Una opportunità da non perdere per mettere le mani sullo smartwatch di ultima generazione della mela morsicata.

Apple Watch Series 8 in offerta: le caratteristiche

Apple Watch Series 8 si esalta con un display Retina always-on da 45 mm, che ti mostra in modo chiaro e colorato i tuoi dati e le tue funzioni.

Il display si spinge fino ai sottilissimi bordi per poi fondersi elegantemente con la curvatura della cassa, creando un effetto visivo sorprendente. Il display è anche incredibilmente resistente agli urti, alla polvere e all’acqua, grazie al cristallo frontale robusto, alla forma solida e alla base piatta.

L’indossabile è poi dotato di sensori innovativi che ti forniscono dati utili per capire meglio come stai. Puoi misurare la tua frequenza cardiaca 24 ore su 24, con un sensore avanzato che ti avvisa in tempo reale se il tuo battito è troppo alto o troppo basso.

Puoi anche monitorare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), una funzione utile per capire come il tuo corpo reagisce durante gli allenamenti o per prevenire eventuali problemi respiratori. Inoltre, l’Apple Watch Series 8 GPS ha un sensore della temperatura che rileva la tua temperatura corporea mentre dormi, fornendoti dati più approfonditi sulla salute femminile e sulle fasi del ciclo.

Apple Watch Series 8 GPS non si limita comunque a tracciare la tua salute, ma ti aiuta anche a migliorarla con le sue modalità sportive dedicate. Puoi scegliere tra 11 sport diversi, tra cui corsa, nuoto, yoga e ciclismo, e registrare le tue prestazioni, le calorie bruciate, la distanza percorsa e molto altro. L’Apple Watch Series 8 GPS ti offre anche una panoramica della qualità del tuo sonno, analizzando le tue fasi di sonno con la tecnologia TruSleep e dandoti consigli personalizzati per dormire meglio.

Insomma, un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni e ora puoi averlo a un prezzo incredibile: solo 449 euro su Amazon. Approfittane prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.