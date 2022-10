Apple Watch Series 8, il prezzo è sceso ancora: minimo storico Amazon

Il nuovissimo Apple Watch Series 8 è il protagonista di questa offerta Amazon di inizio weekend. Grazie ad un ulteriore sconto, il modello GPS + Cellular con cassa da 45mm può essere tuo con un risparmio immediato di 50 euro.

Il prodotto ti verrà spedito immediatamente se disponi di un abbonamento Prime e potrai riceverlo a casa già domani mattina, ammesso che tu lo acquisti entro le prossime ore.

Apple Watch Series 8: il modello più completo con lo sconto migliore

Il nuovo Apple Watch di cui parliamo in questa promozione è la versione più completa perché dotata anche di connettività cellulare, che ti permette di rimanere in contatto con chi vuoi anche se non hai con te il tuo iPhone.

Capisci bene che si tratta di un grandissimo vantaggio, che si unisce alle caratteristiche di base di un dispositivo eccezionale, completo di tutte le funzioni per la produttività mobile, la salute e l’attività fisica.

Apple Watch Series 8 è in grado di darci informazioni sull’ossigeno nel sangue, notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, funzioni avanzate per la sicurezza, una nuova app di allenamento migliorata con parametri più evoluti e approfonditi e, infine, la possibilità di ascoltare e sincronizzare musica, podcast e audiolibri.

Il tutto pienamente risaltato dal fantastico display Retina always-on con bordi praticamente assenti, colori incredibili e una brillantezza invidiabile. Hai la resistenza certificata alla polvere e all’acqua per una profondità fino a 50 metri. La batteria dura 18 ore o fino a 36 con la nuova modalità Risparmio Energetico.

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular

