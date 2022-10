Apple Watch Series 8 già al MINIMO STORICO: ecco dove acquistarlo

Stavi aspettando il momento in cui Apple Watch Series 8 sarebbe finito scontato al suo minimo storico? Beh, quel momento è arrivato adesso. Acquistalo a soli 479 euro, invece di 509 euro. Questa super offerta la trovi solo su Amazon e puoi anche decidere di pagarlo a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Questo smartwatch è diventato ancora più potente rispetto ai suoi predecessori. Con un nuovo sensore di temperatura è in grado di fornirti dati utili e ancora più precisi sul tuo benessere generale. Inoltre, grazie alla funzione Rilevamento Incidenti potrai fare tutto con una maggiore tranquillità.

Scegli tanti nuovi modi di fare sport grazie all’incredibile app Allenamento, oggi migliorata. Insomma, la tua salute è ormai al tuo polso con il nuovissimo Apple Watch Series 8 e in questo momento costa anche di meno grazie alla promo di Amazon.

Apple Watch Series 8: prezzo interessante, smartwatch da non perdere

Se vuoi precisione, praticità e tecnologia non puoi lasciarti scappare il nuovissimo Apple Watch Series 8. Vai su Amazon e acquistalo a soli 479 euro, invece di 509 euro. Con questo ordine risparmi 30 euro e puoi anche pagare in 5 rate da soli 95,80 euro al mese, senza interessi.

Con il display always-on grande e luminoso e dai bordi sottilissimi avrai tutto ciò che ti serve da vedere. Ogni dettaglio non solo è utile, ma anche di design fa la sua parte con immagini e quadranti ricchi di dettagli. Progettato per essere forte, è resistente agli urti. Con la certificazione IP6X è resistente alla polvere. E impermeabile all’acqua, può andare in profondità con te fino a 50 metri.

Monitora la tua frequenza cardiaca ed effettua un ECG dove e quando vuoi. Ottieni tutti i dati relativi alla tua ossigenazione del sangue e verifica la qualità del tuo sonno. Migliora la tua vita spendendo meno. Acquista Apple Watch Series 8 a soli 479 euro, invece di 509 euro, solo su Amazon.

