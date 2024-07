SCONTO 90€ su Apple Watch Series 9: l'affare da mettere al polso

Lo sconto di 90 euro su Apple Watch Series 9 rende lo smartwatch della mela morsicata un vero e proprio affare da cogliere al volo e da mettere al polso. Basato sulla piattaforma watchOS costantemente aggiornata dal gruppo di Cupertino, integra funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e per l’attività fisica. Devi solo metterlo nel carrello per approfittare dell’occasione.

Apple Watch Series 9 in offerta: approfittane ora

È resistente all’acqua, dotato di un display Retina always-on e del nuovo chip S9 progettato internamente per garantire prestazioni e risparmio energetico. A livello di funzionalità ci sono la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, il supporto agli ECG, all’analisi del sonno, del ritmo cardiaco e molto altro ancora. C’è anche la modalità SOS che si attiva automaticamente in caso di caduta. Vuoi saperne di più? Trovi tutte le informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Lo sconto di 90 euro (-18%) applicato oggi in automatico dall’e-commerce ti permette di acquistare Apple Watch Series 9, nella versione GPS con cassa da 45 mm e nella colorazione Mezzanotte con cinturino Sport nella colorazione Mezzanotte, al prezzo finale di 399 euro invece di 489 euro come da listino. Un risparmio notevole. La stessa offerta interessa anche le seguenti versioni.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, che assicura inoltre la consegna gratuita direttamente a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Neanche a dirlo, il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate dai clienti è molto alto: 4,7 stelle su 5.