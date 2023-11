Apple Watch Series 9 al minimo storico Amazon per il Black Friday (-12%)

L’occasione che aspettavi è arrivata. Il nuovissimo Apple Watch Series 9 è in offerta su Amazon al suo minimo storico grazie alla settimana del Black Friday: puoi averlo infatti a soli 429 euro invece di 489. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo smartwatch incredibile di ultima generazione.

Apple Watch Series 9: occasione Black Friday su Amazon

Il cuore di questo straordinario dispositivo è il nuovo chip S9, che regala al display una luminosità senza pari e introduce un affascinante modo di interagire con il tuo Apple Watch, senza neanche toccarlo. Le funzioni avanzate dedicate alla salute, alla sicurezza e all’attività fisica ti forniscono dati cruciali e assistenza quando ne hai bisogno, mentre le app ridisegnate di watchOS offrono un accesso più rapido alle informazioni che contano di più.

Monitora il livello di ossigeno nel sangue, effettua un ECG in qualsiasi momento, ricevi notifiche per il ritmo cardiaco irregolare e ottieni approfondimenti dettagliati sul tuo sonno con la funzione “Fasi del sonno”. Ulteriori dati sul tuo benessere emergono grazie al sensore di temperatura e al monitoraggio del ciclo, mentre puoi tracciare il tuo stato emotivo per sviluppare maggiore consapevolezza e resilienza.

L’app Allenamento ti accompagna in un’ampia gamma di sport, fornendoti parametri avanzati e offrendoti gratuitamente per 3 mesi Apple Fitness+ direttamente dal tuo Apple Watch.

La sicurezza è al primo posto con le funzioni “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute”, pronte a chiamare i soccorsi in caso di emergenza. Con SOS emergenze, basta un pulsante per avviare una chiamata di soccorso. E tutto ciò si integra in modo impeccabile con i tuoi dispositivi e servizi Apple, dalla possibilità di sbloccare il tuo Mac all’utilizzo di Apple Pay.

Rispondi ai messaggi, gestisci chiamate, ascolta musica, utilizza Siri e ricevi notifiche ovunque tu sia. Con Apple Watch Series 9 (GPS), sei sempre connesso al mondo, sia in movimento che sotto rete Wi-Fi. Approfitta ora dell’opportunità unica offerta dal Black Friday su Amazon e trasforma la tua vita con l’Apple Watch Series 9 a soli 429 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.