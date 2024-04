Apple Watch Series 9 Cellular (quasi) in REGALO su Amazon

Metti al polso uno smartwatch di lusso ricco di funzionalità e dai sensori professionali a un prezzo davvero speciale. Proprio in questo momento su Amazon c’è l’ottimo Apple Watch Series 9 GPS + Cellular a soli 761 euro, invece di 859 euro.

Si tratta dell’11% di sconto per questo dispositivo eccellente. Grazie alla tecnologia Cellular puoi fare sport o altro senza dover portare con te lo smartphone. Infatti, è in grado di ricevere autonomamente chiamate, messaggi e mail.

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular: al polso è davvero pazzesco

Con un Apple Watch Series 9 GPS + Cellular al polso hai tutto quello che ti serve per salute, benessere, sport e interattività intelligente con lo smartphone. Partiamo dalle notifiche in tempo reale per avere sempre tutto sotto controllo senza dover prendere in mano il telefono.

Tra l’altro, grazie all’innovativa tecnologia di questo smartwatch, puoi gestire il display con tutti i contenuti tramite gesti senza toccare lo schermo. La cassa in acciaio inossidabile da 45 mm anti-corrosione è resistente, leggera e impermeabile.

I sensori misurano l’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e la qualità del tuo riposo. Inoltre, sono in grado di effettuare un elettrocardiogramma e individuare un’emergenza chiamando i soccorsi al posto tuo. Acquistalo adesso a soli 761 euro, invece di 859 euro. La consegna gratuita è inclusa nel tuo abbonamento a Prime.