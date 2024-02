Apple Watch Series 9 GPS + Cellular: sconto al MINIMO STORICO su Amazon

Arriva il prezzo minimo storico assoluto per Apple Watch Series 9: il nuovo smartwatch del colosso di Cupertino è disponibile su Amazon a soli 509 euro contro il prezzo consigliato di 579. Un risparmio di 70 euro a cui è difficile dire di no.

Apple Watch Series 9 in offerta: lo smartphone da avere

Apple Watch Series 9 è capace di sorprenderti grazie al potentissimo chip S9 che non solo garantisce un display superluminoso, ma apre le porte a un’interazione magica che ti permette di dare comandi con il semplice movimento delle dita.

Questo modello è dotato di connettività cellulare che ti permette di inviare messaggi, effettuare chiamate e godere dello streaming musicale direttamente dal tuo polso, senza dover fare affidamento sul tuo iPhone.

Oltre a questo, lo smartwatch diventa un custode attento della tua salute. Con il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, la capacità di effettuare un ECG on demand e le notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, questo dispositivo si pone come un alleato affidabile nel tuo percorso verso il benessere. La funzione di monitoraggio del sonno, il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo completano l’offerta, fornendoti un quadro completo della tua salute.

E naturalmente c’è il lato fitness con un app Allenamento che offre una copertura completa di numerosi sport, fornendo parametri avanzati per migliorare le tue prestazioni.

Uno smartwatch completo che oggi può essere tuo al prezzo minimo storico assoluto: Apple Watch Series 9 GPS + Cellular può essere tuo a 509 euro invece di 579. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.