Apple Watch Series 9: solo 419€ alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Cosa stai aspettando? In questo momento Apple Watch Series 9 è in super offerta con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Approfittane subito. Mettilo in carrello a soli 419 euro, invece di 489 euro. La versione in promozione è quella con cassa in alluminio da 45 mm.

Con Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione. Inoltre, puoi anche pagarlo in 5 rate mensili a partire da 83,80 euro con il tasso zero di Amazon.

Apple Watch Series 9: prestazioni da urlo

Con un Apple Watch Series 9 45 mm al polso hai prestazioni incredibili e una comunicazione eccellente con il tuo iPhone. Dotato di potenti sensori per la salute, ti aiuta ad avere un quadro del tuo benessere.

Inoltre, se il tuo iPhone è vicino puoi anche ricevere ed effettuare chiamate e rispondere a messaggi direttamente dall’orologio. In caso di emergenza come incidente d’auto o cadute chiama lui i soccorsi per te.

Mettilo in carrello a soli 419 euro, invece di 489 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.