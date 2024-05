Apple Watch: spunta un cinturino mai commercializzato

Apple è solita sperimentare di tutto e di più nei suoi laboratori, ma molti dei prodotti testati alla fine non arrivano sul mercato, come la fantomatica base di ricarica AirPower. Uno di questi è altresì un inedito cinturino in silicone per Apple Watch con fibbia in metallo.

Apple Watch: il prototipo del cinturino in silicone con fibbia in metallo

Andando più in dettaglio, nelle scorse ore, il leaker noto come StellaFudge ha condiviso in un post su X diverse foto, di un prototipo di un cinturino in silicone per Apple Watch che non è mai stato effettivamente commercializzato da Apple.

Il cinturino, come visibile nell’immagine a inizio post, invece, di avere una tradizionale spilla per la chiusura, è dotato di una fibbia metallica regolabile e di un meccanismo cliccabile. La fascia mostrata in foto è rossa, ma il colosso di Cupertino avrebbe anche realizzato pure un prototipo in bianco.

Ma non finisce qui. Pare infatti che Apple abbia realizzato anche alcuni prototipi in pelle di questo cinturino nelle colorazioni marrone, rosso e viola.

“La fibbia ha una barra per fissarla a un’estremità. Il meccanismo di bloccaggio stesso è estremamente semplice e ha un clic molto funzionale. Si adatta in modo simile a un cinturino sportivo, ma ha un maggiore grado di supporto per i polsi”, dichiara il leaker StellaFudge.

Sebbene al momento non sia chiaro il motivo per cui la “mela morsicata” abbia alla fine deciso di non immettere in commercio questo cinturino, il leaker sospetta che la ragione sia da ricercare nel fatto che regolare la fibbia risulta essere fastidioso e che probabilmente la produzione risulta essere più complicata rispetto agli altri modelli effettivamente venduti.