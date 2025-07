Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) a -174€ nel Prime Day 2025

Metti al polso Apple Watch Ultra 2 con l’offerta dedicata del Prime Day: la versione GPS + Cellular da 49 mm è in sconto di be 174 euro rispetto al listino ufficiale. LA richiesta è molto elevata, potrebbe andare a ruba in fretta.

Prime Day: super sconto per Apple Watch Ultra 2

È il modello definitivo per chi ama lo sport e l’avventura: progettato per offrire prestazioni elevate in ogni contesto, combina una cassa in titanio ultra resistente, vetro in cristallo di zaffiro e un design nero satinato con display Retina always-on. Grazie al GPS di precisione a doppia frequenza, fornisce dati estremamente accurati durante corsa, ciclismo, trekking o immersioni, con una resistenza all’acqua fino a 100 metri e una batteria che dura fino a 36 ore (72 ore in risparmio energetico). Pensato per allenamenti evoluti, include metriche avanzate e funzioni personalizzabili per monitorare ogni aspetto, mentre la connettività cellulare integrata consente di chiamare, inviare messaggi o ascoltare musica anche senza iPhone. È ideale per l’esplorazione grazie alle mappe offline, strumenti come bussola, segnaposto e “Torna sui tuoi passi” per orientarsi in ogni situazione, il tutto con la solidità della certificazione MIL STD 810H. Di un’occhiata alla scheda dell’orologio per sapere cos’altro può fare.

Invece di pagarlo 909 euro come da listino ufficiale della mela morsicata, in questo momento puoi acquistare Apple Watch Ultra 2 al prezzo di 735 euro, con uno sconto di 174 euro. Davvero niente male. Si tratta della versione GPS + Cellular con cassa da 49 mm, nella colorazione Titanio naturale con cassa Alpine Loop Sahara. Verifica disponibilità e tempi di consegna prima di confermare l’ordine, non fatichiamo a immaginare che possa essere molto richiesto.

Mancano poco più di 24 ore alla fine del Prime Day 2025: le offerte termineranno domani. Se vuoi partecipare e risparmiare sui tuoi acquisti, puoi farlo subito attivando la prova gratuita di Amazon Prime, valida per i prossimi 30 giorni.