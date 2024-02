Apple Watch Ultra 2 subito con 100 EURO DI SCONTO su Amazon

Apple Watch Ultra 2 è lo smartwatch di ultima generazione della mela morsicata pensato per resistere anche alle situazioni più estreme. Un dispositivo indossabile adatto ad ogni condizione, specie per gli amanti delle imprese sportive, che oggi puoi acquistare su Amazon in sconto con un risparmio di ben 100 euro.

Apple Watch Ultra 2 in offerta: uno smartwatch senza compromessi

Apple Watch Ultra 2 è un dispositivo robusto e versatile progettato per endurance, avventure all’aperto e sport subacquei: il tutto mantenendo una gamma di funzionalità avanzate e un design resistente.

Lo smartwatch è dotato del potente SiP S9, che offre un display incredibilmente luminoso e un modo intuitivo per interagire con l’Apple Watch senza nemmeno toccarlo. La batteria dura fino a 36 ore o fino a 72 in risparmio energetico. La cassa in titanio a prova di corrosione e la resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, mentre il display Retina always-on ti offre una visibilità eccezionale anche alla luce diretta del sole.

La connettività cellulare integrata ti permette di chiamare, inviare messaggi e ascoltare musica in streaming direttamente dal tuo polso, senza dover portare con te l’iPhone. I parametri avanzati nell’app Allenamento e il GPS di precisione a doppia frequenza ti danno modo di monitorare e registrare le tue prestazioni con estrema precisione.

Uno smartwatch pensato per chi ama l’avventura e l’attività fisica all’aria aperta e soprattutto non vuole nessun compromesso a livello di resistenza e affidabilità. Apple Watch Ultra 2 è quello che fa per te e oggi puoi averlo con 100 euro di sconto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.