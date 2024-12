Apple Watch Ultra 3: 5G e messaggi via satellite

Apple Watch Ultra 3 avrà la connessione satellitare e 5G. L’indiscrezione arriva dal noto Mark Gurman di Bloomberg, sempre molto informato sulle vicende dell’azienda di Cupertino. Il modem 5G dovrebbe essere fornito da MediaTek. Probabile anche il monitoraggio della pressione sanguigna.

Watch Ultra 3: possibili novità

Il Watch Ultra 3 era atteso all’inizio di settembre, ma Apple ha solo annunciato una versione aggiornata del Watch Ultra 2 con cassa in titanio nero. Il debutto è dunque rimandato al 2025 e ci saranno alcune interessanti novità. La prima è il supporto per la connessione satellitare.

Apple sottolinea che lo smartwatch è ideale per lo sport e l’avventura. Ma nelle zone più isolate potrebbe essere assente la connettività terrestre (il Watch Ultra 2 integra un modem LTE). Gli escursionisti potranno quindi sfruttare la connettività satellitare per inviare messaggi di emergenza (e forse anche messaggi tradizionali). La funzionalità è disponibile su iPhone dal 2022.

La connessione verrà ovviamente offerta tramite la costellazione satellitare di Globalstar. Apple ha recentemente esteso la partnership con l’azienda della Louisiana, investendo circa 1,5 miliardi di dollari per migliorare l’infrastruttura.

Secondo Gurman, Apple potrebbe anche aggiungere un modem 5G, ma non userà un chip proprietario. Verrà probabilmente integrato un modem di MediaTek che sostituirà l’attuale modem LTE di Intel e aggiungerà il supporto per lo standard 5G Redcap, servizio specifico per smartwatch e dispositivi IoT che non necessitano di velocità elevate.

L’ultima novità potrebbe essere il monitoraggio della pressione sanguigna. Non mostrerà però i valori diastolici e sistolici, ma comunicherà solo eventuali stati di ipertensione. Il Watch Ultra 3 non avrà invece il monitoraggio non invasivo di glucosio nel sangue, una funzionalità che Apple testa da diversi mesi.