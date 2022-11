Apple Watch Ultra: è vero Black Friday su Amazon, il prezzo crolla

È possibile che abbiamo già la nostra offerta preferita per la settimana del Black Friday di Amazon. Il nuovissimo Apple Watch Ultra, modello GPS + Cellular con cassa 49mm, è in sconto infatti a 899 euro: si tratta del prezzo più basso di sempre da quando è stato lanciato.

Lo smartwatch è ancora disponibile ma a questo prezzo rischia di durare poco: se sei abbonato, hai la spedizione Prime inclusa e potrai riceverlo a casa già nella giornata di domani se lo acquisti entro oggi.

Apple Watch Ultra: che affare con il Black Friday Amazon

Apple Watch Ultra, lo dice il nome stesso, è un dispositivo indossabile pensato per le situazioni estreme: ultimo nato della linea di smartwatch della mela morsicata, si contraddistingue per una cassa realizzata in titanio aerospaziale, scelto per il suo equilibrio perfetto tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione.

Il display è il più grande e luminoso che si sia mai visto su un Apple Watch, con una batteria capace di durare fino a due settimane con le nuove impostazioni di risparmio energetico. Resistente all’acqua fino a 100 metri, con il GPS di precisione a doppia frequenza puoi rilevare la posizione esatta per calcolare distanza, ritmo e percorso.

Apple Watch Ultra è in grado di resistere a condizioni estreme e non teme temperature troppo alte o troppo basse: può essere il tuo indispensabile compagno da viaggio se ami l’avventura. Intanto, però, devi portarlo a casa: 899 euro su Amazon per la settimana del Black Friday. L’affare è servito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.