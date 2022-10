Apple Watch Ultra in offerta su Amazon: disponibilità immediata

Il modello GPS + Cellular con cassa da 49mm di Apple Watch Ultra è disponibile per l’acquisto immediato su Amazon con uno sconto di 50 euro. Se lo acquisti entro oggi puoi riceverlo a casa già domani e potresti avere anche la possibilità di pagarlo in cinque comode rate a tasso zero.

Esatto, se il tuo account Amazon è attivo da almeno un anno con un metodo di pagamento certificato, come una carta di credito, sopra al prezzo di acquisto ti comparirà l’opzione per dividere il pagamento in 5 rate mensili da soli 189,80 euro al mese.

Apple Watch Ultra in offerta: lo smartwatch definitivo per le esigenze estreme

Apple Watch Ultra è la grande novità dell’ultima generazione di indossabili della casa di Cupertino. Con il display più ampio e luminoso mai visto in un Apple Watch, la sua cassa è realizzata in titanio aerospaziale per offrirti un equilibrio ideale tra peso, robustezza e resistenza.

Pensato appositamente per l’esplorazione, l’avventura e gli sport di resistenza, è in grado di resistere all’acqua fino a 100 metri di profondità e con il GPS di precisione a doppia frequenza individui la posizione esatta che ti serve per calcolare persino distanza, ritmo e percorso.

Resiste alle temperature più estreme e ti garantisce fino a 36 ore di batteria con utilizzo normale o fino a due settimane con le apposite impostazioni di risparmio energetico.

Apple Watch Ultra è un indossabile insomma per chi non bada a compromessi, nemmeno sul prezzo: ma in questo caso puoi avere subito 50 euro di sconto e riceverlo a casa già domani.

