Apple Watch Ultra: nuovo modello con microLED nel 2025

Nei giorni scorsi sono circolate in Rete le prime indiscrezioni relativamente alle intenzioni di Apple di lanciare un nuovo modello di Apple Watch Ultra con display microLED. La novità sarebbe dovuta arrivare nel 2024, ma stando ai più recenti rumors pare che toccherà invece attendere un po’ di più, sino al 2025.

Apple Watch Ultra: miroLED nel 2025

L’analista Ross Young, infatti, ha condiviso un nuovo report con cui sottolinea che l’anno in cui il prodotto verrà lanciato sarà quello indicato poc’anzi.

L’analista cita i dati pubblicati da Osram, uno dei fornitori di pannelli microLED di Apple, dove viene dichiarato esplicitamente che nel corso dell’anno fiscale 2025 comincerà a pubblicare anche i dati finanziari relativi ai ricavi derivanti dalla vendita dei display microLED, andando altresì ad anticipare che l’azienda si aspetta di generare sostanziosi introiti da questa divisione.

Nel report viene inoltre sottolineato il ruolo da leader di mercato che gioca Osram e il grandissimo interesse che Apple nutre verso la nuova tecnologia in questione, in virtù del quale per il fornitore dovrebbe prospettarsi un futuro particolarmente promettente dal punto di vista finanziario.

Ricordiamo che la tecnologia microLED consente di sfruttare tutti benefici di quella OLED, ma senza scendere a compromessi per quel che concerne la durata del pannello, la luminosità massima, l’angolo di visione, il consumo energetico e il supporto ad elevate frequenze d’aggiornamento. Inoltre, diversamente dai miniLED, i quali sfruttano un sistema di retroilluminazione a zone, i display microLED utilizzano LED microscopici che coprono i singoli pixel e ciò consente di illuminarli singolarmente.

