Apple Watch Ultra: modello con display più grande nel 2024

Chi è del parere che Apple Watch Ultra sia grande, ma non abbastanza, sarà sicuramente felice di sapere che potrebbe essere in dirittura d’arrivo un nuovo modello avente dimensioni ancora maggiori.

Apple Watch Ultra: display da 2,1 pollici nel 2024

Stando a un recente report diffuso dal DigiTimes, infatti, nel 2024 dovrebbe arrivare la seconda generazione della versione Ultra dello smartwatch della “mela morsicata” e una delle sue caratteristiche distintive sarà proprio l’aumento delle dimensioni dello schermo.

Per la precisione, si parla di un display con una diagonale da 2,1 pollici, ovvero quasi il 10% più grande rispetto ai 1,93 pollici della versione attuale. Per cui, a meno che non vengano ridotte le cornici, questo incremento farà diventare probabilmente il primo Apple Watch con una cassa di oltre 50 millimetri (quella dell’Ultra è da 49 mm).

Il futuro Apple Watch Ultra dovrebbe inoltre essere pre il primo ad adottare la tecnologia di visualizzazione microLED, offrendo una maggiore luminosità e permettendo di ridurre i consumi energetici, senza contare che è previsto un miglioramento del rapporto di contrasto rispetto ai modelli attuali.

Al riguardo, la società di ricerca taiwanese TrendForce ha recentemente riferito che la tecnologia microLED potrebbe consentire ad Apple di offrire prodotti futuri con innovazioni capaci di cambiare tutto, che vanno dai modelli di iPhone pieghevoli e arrotolabili a occhiali AR completamente trasparenti.

Tenendo però presente che i costi di produzione degli schermi microLED sono attualmente parecchio elevati, la transizione richiederà probabilmente ancora svariati anni prima che possa essere completata.

