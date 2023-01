Apple Watch Ultra: schermo micro LED nel 2024

Apple Watch Ultra ha fatto il suo debutto soltanto da pochissimo, ma c’è già qualcuno che avanza previsioni riguardo le specifiche dei futuri modelli. L’analista Jeff Pu ha infatti parlato di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche distintive del modello top di gamma dello smartwatch di Cupertino che giungerà sul mercato nel 2024 e che, a quanto pare, disporrà di uno schermo micro LED.

Apple Watch Ultra: display micro LED da 2,1″ nel 2024

Andando più nello specifico, Jeff Pu ritiene che nel 2024 sarà presentato un Apple Watch con display da 2,1 pollici di diagonale di tipo micro LED invece che OLED, come attualmente proposto. In realtà l’analista non ha indicato su quale modello arriverà, ma con ogni probabilità dovrebbe trattarsi della variante Ultra, a meno che l’azienda non presenti un’altra versione ancora più grande.

In confronto all’OLED, un display ti tipo micro LED assicura uno spessore inferiore, una gamma di colori più ampia, una luminosità maggiore, un angolo di visione più esteso e dei consumi ridotti.

Unitamente alle informazioni in questione, l’analista fa sapere che attualmente, ad eccezione del modello Ultra, nessuno dei nuovi smartwatch Apple è sufficientemente attraente per gli utenti. L’unica aggiunta di Apple Watch Series 8 rispetto a Series 7 è il sensore di temperatura corporea e la funzione Crash Detection.

A quanto sembra, anche i modelli di smartwatch del gruppo di Cupertino che arriveranno durante l’anno corrente risulteranno essere altrettanto poco appetibili, ma qualora le previsioni fatte da Jeff Pu dovessero effettivamente rivelarsi corrette le cose cambieranno radicalmente con la successiva variante Ultra, appunto.

