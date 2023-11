Apple Watch Ultra: scopri come averlo a soli 684€

Solo 684 euro per un Apple Watch Ultra da 49mm. No, non è un sogno. Devi andare su eBay a questo link e inserire il Coupon NOVEDAYS nell’apposita sezione dei codici sconto, prima del check out. Una promozione incredibile, ma limitata visto il prezzo così conveniente e le altissime richieste proprio in questo momento. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce per non perderti una delle migliori offerte ora disponibili su questo colosso dello shopping online.

Apple Watch Ultra 49mm: tuo a un prezzo allucinante

Se pensi di avere le allucinazioni stai tranquillo. Oggi acquisti l’Apple Watch Ultra 49mm a soli 684 euro. Tutto vero, lo trovi su eBay a questo link. Per prima cosa devi aggiungerlo al carrello. Poi inserire un metodo di pagamento valido e, infine, digitare il Coupon NOVEDAYS nell’apposita sezione dei codici sconto. Conferma il tuo ordine e aspetta solo che ti arrivi a casa con consegna gratuita inclusa in questa promozione eccezionale.

Mettilo in carrello a soli 684 euro! Addirittura, grazie a eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 228,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.